شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: أسامة فيصل أمل الزمالك.. والأهلى يرغب فى تكرار تجربة فلافيو مع بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جمال عبد الحميد، المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمهاجم الصاعد أسامة فيصل لاعب الفريق الكروى الأول، مؤكدًا أنه يمتلك مميزات المهاجم السوبر، متوقعًا أن يصبح مهاجم مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أنه لاعب صاحب موهبة.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب"مع الإعلامى مهيب عبد الهادى، أنه يجب منح الفرصة الحقيقية لمروان حمدى، قائلاً: "الزمالك تعاقد مع اللاعب من مصر المقاصة لأنه مهاجم مميز، لذلك يجب منحه فرصة المشاركة وعدم التسرع فى الحكم عليه"، لافتًا إلى إنه كان يتمنى أن يتم قيد التونسى سيف الدين الجزيرى فى القائمة الأفريقية، إلا أن مشاركته مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية الأفريقية وقف حائلاً دون ذلك.

وتحدث جمال عبد الحميد عن الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يدفع بالاعب بشكل أساسى على أمل استعادة مستواه الذى كان يظهر به مع فريق الجونة، قائلاً: "الأهلى يرغب فى تجربة الأنجولى فلافيو بالصبر على والتر بواليا".

وتابع المشرف العام على قطاع ناشئين الزمالك أن أمل تأهل الفارس الأبيض لدور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا ما زال قائمًا، وعلى الفريق تحقيق الفوز فى مبارياته الثلاثة المتبقية بدور المجموعات.

وتربع الترجى التونسى على عرش مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بعد ثلاثيته فى شباك القلعة البيضاء، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.