شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: كلوب مدرب بلا عيوب.. واعتراض صلاح على التبديل "مُبرر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد زيدان، نجم الدوري الألماني السابق، علاقته الطيبة بالمدرب الألماني يورجن كلوب منذ أن لعب تحت قيادته في فريقي ماينز ودورتموند في الفترة من 2007 وحتى 2012.

وأكد زيدان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، مع مدحت شلبي، على فضائية أون تايم سبورتس2 أن "كلوب مدرب رائع لا يوجد به عيب واحد، يعرف جيدا كيف يتعامل مع اللاعبين ويحتويهم، ويسيطر على الفريق بالكامل سواء الأساسيين أو الاحتياطيين".

وتابع نجم منتخب مصر السابق: "لا ألوم صلاح على اعتراضه على التبديل مع يورجن كلوب، طبيعي أي لاعب في العالم حينما يتم تغييره والفريق بحاجة إليه أن يبدى غضبه من القرار، حتى ميسي ورونالدو لو تعرضا للتبديل في الدقيقة 60 مثلا سيخرجان في قمة الغضب".

وأكمل نجم دورتموند السابق: "كلوب مدرب عنده قلب، علاقتي به وبأسرته مستمرة لم تنقطع منذ أن لعبت معه، وجميع أسرته أصدقائي، وابنه مارك يتولى منصبا إداريا في دورتموند ونتقابل في أحداث كبيرة ومهمة بشكل مستمر".

وأوضح زيزو أن صلاح لاعب قوي وذكي جدا وذهب إلى النادي الإنجليزي في ظل أداء عال جدا للنادي، وتطور كثيرا تحت قيادة كلوب.