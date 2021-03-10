شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مروان وأجاى أفضل من بواليا.. وأنصح الزمالك بالصبر على باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نجم الأهلي السابق، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس إنه يفضل اعتماد الأهلي على أجايي أو مروان محسن في مركز المهاجم الصريح بمباراة الإسماعيلي عن والتر بواليا، لأنه يعاني من عدم ثقة بسبب إهدار الفرص السهلة.

وأضاف هداف مصر والأهلى السابق: "أتمنى الاعتماد على محمد شريف في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح لأنه لاعب سريع وسيستفيد الأهلي من انطلاقاته".

وأكد متعب: "ما زلت عند رأي بأن الأهلي يحتاج ضم مهاجم سواء قبل قدوم والتر بواليا أو بعد قدومه يجيد استغلال أنصاف الفرص سواء على أرضه أو خارج أرضه وفي المباريات الصعبة والضعيفة أيضا".

وكشف هداف الأهلى السابق أن موقف الأهلي والزمالك في دورى أبطال أفريقيا أصبح صعبا، ولكن بإمكانهما تصحيح المسار وحجز بطاقة الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى.

أما عن الزمالك فيرى عماد متعب أنه من الأفضل للزمالك أن يصبر على باتشيكو ولا يتعجل فى قرار إقالته والبحث عن الاستقرار الفني للفريق.