موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا الأهلي نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم على الهواء مباشرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى حتى الآن.

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لاعبى الفريق بشأن الحديث عن مباراة الليلة، كما وجه بيتسو نصائح كثيرة للاعبيه من أجل استعادة الانتصارات.

وخصص بيتسو موسيمانى فقرة خاصة فى تدريبات الفريق الأخيرة لتوجيه اللاعبين، خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومى، لعلاج أزمة إهدار الفرص، وتحدث المدير الفنى مع لاعبى الأهلى عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وعدم التردد وشدد لهم على ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسديد والتسجيل.

وشرح المدير الفنى للاعبى الأهلى بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وآخرها أمام فيتا كلوب الكونغولى ببطولة أفريقيا، وأكد موسيمانى أن الفرص التى تم إهدارها فى مباراة فيتا كلوب لا يمكن أن تتوافر فى مباراة أخرى ويخرج الفريق خاسراً أو متعادلاً فى النهاية.

ويجرى موسيمانى عدة تغييرات فى مباراة اليوم بسبب الغيابات، حيث يفقد الأهلي حمدى فتحى للإيقاف واستمرار غياب معلول ووليد سليمان وينضم محمود وحيد لقائمة الغائبين للإصابة فى العضلة الخلفية والتى تحتاج علاج قرابة الشهرين، فيما يستعيد الفريق جهود صلاح محسن بعد تماثله للشفاء.

ويعول المدير الفنى الليلة على أفشة وأجاى وعمرو السولية وديانج وبدر بانون ومحمد هانى وبواليا ومروان محسن وياسر إبراهيم والحارس المتألق محمد الشناوي.

فى المقابل، يخوض فريق الإسماعيلى مواجهة الليلة بدافع الفوز أيضاً رغم نتائجه السيئة فى الفترة الأخيرة، ورغم الهزائم الأخيرة للفريق فى الدورى إلا أن كتيبة الدراويش تعلم أنها لن تجد فرصة أفضل من هذا من أجل استعادة الثقة.

وحرص البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى على عقد سلسلة من الاجتماعات مع لاعبى الإسماعيلى بهدف توجيه بعض النائح لهم ومحاولة استغلال بعض نقاط الضعف فى الأهلى الى ظهرت بوضوح فى مباراتى طلائع لجيش بالدورى وفيتا كلب ببطولة أفريقيا.

وأكد المدرب البوسنى للاعبى الدراويش أن الفوز على الأهلى وارد جدا لو تحلى اللاعبون بالثقة والعزيمة داخل الملعب وهو ما أكده لاعبو الإسماعيلى الكبار فى الفريق وفى مقدمتهم الحارس محمد صبحى الذى تحدث مع زملائه عن ضرورة اللعب بحماس أمام الأهلى من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق فوز يُبعد الفريق عن دائرة الخطر فى مؤخراة الدوري.

وتحدث دراجان عن المباراة، قائلاً: الجميع فى حالة تركيز، ولدى ثقة أننا سنؤدى أداءً جيداً سيكون على قدر وقيمة الإسماعيلى". وأضاف مدرب الإسماعيلى: "أؤكد للجميع أن الفريق يضم لاعبين جيدين ولديهم قدرات فنية عالية، وكل ما نحتاجه هو انتصار لإعادة الثقة ومن ثم النتائج ستتحسن بعدها بشكل تدريجى، وأننا نقدم أداءً جيداً فى أغلب المباريات، لكن أزمة الفريق الحقيقية تتمثل فى عدم ترجمة الفرص المتاحة لأهداف، وهذا ما عملنا على تحقيقه الفترة الماضية فى التدريبات.

وتابع يوفيتش: "أعلم أن الإسماعيلى فريق عريق ولديه جماهيرية كبيرة تشعر بالحزن بسبب تراجع النتائج، لكننى أعدهم أنها ستتحسن الفترة المقبلة وسنقاتل من أجل إسعادهم بالفوز على الأهلى، وتعادل الأهلى فى المباراة الماضية أمام فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا يسبب ضغوطا عليهم وسنحاول استغلال ذلك لصالحنا ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".