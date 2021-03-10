شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه نكانا الزامبى فى ضربة بداية مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.

فيما حدد موعد مباريات دور ربع النهائى ونصف النهائى وجاء ربع النهائى مباراة الذهاب 16 مايو والإياب 23 مايو، بينما تقام مباريات نصف نهائى البطولة الذهاب 20 يونيو والإياب 27 يونيو، وتقرر إقامة نهائى البطولة يوم 10 يوليو المقبل على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً.

من جانبه شدد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا على لاعبى فريقه بضرورة التركيز، والعمل على استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز في أول مباراة بدور مجموعات الكونفدرالية، حتى لا يدخل الفريق في دوامة الحسابات التي يعانى منها حاليًا الأهلى والزمالك في مجموعات دورى الأبطال.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي، خط الوسط: أحمد فتحي - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى، خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي.

وأسند الاتحاد الأفريقى "كاف" إدارة المباراة للحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري، ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.