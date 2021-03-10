شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: نفذنا كل طلبات كريم العراقى ولكنه يماطل فى التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، آخر تطورات تجديد عقد اللاعب كريم العراقى لاعب الفريق قائلا: "لبينا كل طلبات كريم العراقى ولكنه ما زال يماطل مع النادى فى ملف التجديد".

وأضاف هاشم، فى تصريحات تليفزيونية: "وكيل كريم العراقى هو سبب الأزمة الحالية ولن نقف فى طريق كريم العراقى ولكن بشرط وصول عرض احتراف يليق به وبالنادى".

وكشف عضو مجلس المصرى أن كريم العراقى يتدرب بشكل منفرد مع أخصائى التأهيل، مضيفا: "ولا نتدخل كمجلس إدارة فى عمل الجهاز الفنى بقيادة على ماهر الذى له كل الصلاحيات الفنية".

وأوضح طارق هاشم خلال أن على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى وضع "النقاط على الحروف" مع بداية الموسم الحالى وتمكن من تكوين فريق مميز والمصرى هو الفريق الوحيد الذى سدد جميع مستحقات ومكافآت لاعبيه حتى الآن، والنادى المصرى لا يقف على لاعب ولن نترك حق النادى.

وتراجع المصرى للمركز السادس بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر لقائين، أحرز لاعبوه 18 هدفًا ومنى مرماه بـ10 أهداف.