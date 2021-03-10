شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح أن الفريق يسعى لمواصلة مشواره القوي في الفترة المقبلة وتحقيق الفوز الثالث على التوالى محليا وقاريا، مشددا على أن نكانا فريق قوي وصاحب خبرات أفريقية ومواجهته لن تكون سهلة وتركيز بيراميدز على الفوز وبدء مشوار قوي.

وقال المدرب إن فريق بيراميدز جاهز بقوة للمباراة والنتائج في الفترة الماضية كان جيدا ولكنه لا يكتفى بهذا القدر ويسعى لمواصلة المشوار في ظل عدد كبير من المباريات المتتالية محليا وقاريا، مشيرا إلى أنه لا بد من الاستمرارية ومواصلة المهمة على مختلف الأصعدة أملا في الفوز، موضحا أن اللقاء لن يكون سهلا كونه على ملعب النادي وبداية مشوار.

حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - محمد فاروق - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان - محمد الجباس.

ويدير المباراة الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.