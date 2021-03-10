شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك ..ويفضل تدريب المنتخبات

هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك ..ويفضل تدريب المنتخبات

اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، عن العروض التي وصلت إليه مؤخراً وتحديداً من نادي الزمالك والتي بدأت باتصالات من بعض المقربين منه لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى حالة رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو.

كارتيرون أقوي المرشحين لتدريب الزمالك وأنباء عن وصوله الخميس

تصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة القادمة، حال رحيل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الحالي.

شيكابالا يعود للزمالك وأيمن حفني يشارك في المران الجماعي لأول مرة انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. اتحاد الكرة :30 فردا في مباراة الإسماعيلي و الأهلي فقط أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات إلى ناديي الأهلي و الإسماعيلي يخطرهم فيه باقتصار الحضور في مباراة الغد المقرر لها السابعة و النصف مساء على مجالس إدارات الناديين فقط ، بواقع 15 فرد لكل نادي.

العامري فاروق يرأس بعثة الأهلي في الكونغو أسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي. قائمة الأهلي للإسماعيلي ..عودة ناصر ماهر وصلاح محسن وغياب طاهر وأيمن أشرف أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز. مران الأهلى .. تأهيل معلول وتدريبات خاصة لحراس المرمى " فيديو " نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لمران الفريق الأحمر قبل التوجة الى الإسكندرية لملاقة الاسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز غدا .

موسيمانى برفقة مدرب أرسنال أثناء التوجه للإسكندرية: درس اليوم حول الفلسفة الإدارية

نشر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى صور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال تواجده بأحد المحاضرات الأون لاين برفقة عدد من المدربين لسماع محاضرة المدير الفني لفريق الارسنال الانجليزى ،أرتيتا .

أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نكانا فى الكونفدرالية

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق بيراميدز قائمة مباراة نكانا الزامبى المحدد لها السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.