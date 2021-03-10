رونالدو يواجه ذكرى مؤلمة في دوري الأبطال عمرها 15 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ذكرى مؤلمة عمرها 15 عاما في دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء فريقه من المسابقة على يد بورتو البرتغالي في دور الـ16 من المسابقة القارية مساء الثلاثاء.

وتأهل بورتو إلى دور الثمانية لدوري الأبطال رغم خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2، حيث تعادل الفريقان 4-4 في مجموع المباراتين ليتفوق الفريق البرتغالي بأفضلية الهدف خارج الأرض بهدفين.

وباتت تلك المرة الأولى منذ عام 2006 التي يفشل خلالها كريستيانو رونالدو في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين.

وودع رونالدو بطولته المفضلة مبكرًا للمرة الثالثة على التوالي منذ انتقاله ليوفنتوس، حيث تعرض للإقصاء من دور الثمانية على يد أياكس في 2019، قبل الإقصاء من دور الـ16 في عامي 2020 و2021 أمام ليون وبورتو.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا، انتقل إلى يوفنتوس قبل ثلاثة مواسم قادما من ريال مدريد الإسباني الذي تُوج معه بلقب المسابقة الأغلى في أوروبا 4 مرات.