الأهلي والإسماعيلي يتنافسان في "دائرة الحياة" على أرض غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بطموحات مختلفة، يحل الأهلي والإسماعيلي ضيفان على استاد برج العرب في الإسكندرية في واحدة من المواجهات الكلاسيكية للدوري المصري الممتاز، بعيداً عن موقع الثنائي في جدول الترتيب.

طوال سنوات الدوري منذ انطلاقاته، أقيمت مباريات الأهلي والإسماعيلي في القاهرة أو الإسماعيلية إلا في حالات نادرة، لكن في الأونة الأخيرة ولأسباب أمنية باتت المباراة تقام في ملاعب غريبة عن الفريقين في أغلب الأوقات.

ملعب برج العرب يحل بدلاً من استاد الإسماعيلية في استضافة المواجهة الكلاسيكية بين بطل مصر التاريخي المتوج بـ42 لقب للدوري المحلي، وفريق الإسماعيلي صاحب ثلاثة ألقاب للدوري، والباحث دائماً عن كُرة قدم جميلة مثل تلك التي قدمتها البرازيل في أجيالها الذهبية، تيمناً بمنتخب السامبا الذي يرتدي الفريق الساحلي نفس ألوان زيه.

"لابد ما يموت شيء، عشان يحيا شيء"، هكذا وصف الكاتب المصري الراحل صلاح جاهين جزء من دائرة الحياة، التي تتطلب خفوت جانب لكي يزدهر أخر في كثير من الأحيان، وهو تماماً ما يبحث عنه الإسماعيلي وكذلك الأهلي في مواجهتهما الصعبة.

إذا حقق الأهلي الفوز في طريقه لاستعادة القمة المفقودة بسبب مؤجلاته التي عرقلته كثيراً ومنحت الفرصة لبيراميدز والزمالك في التفوق عليه في جدول الترتيب، سيعني ذلك صدمة جديدة للإسماعيلي.

الإسماعيلي يعيش أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق باحتلال المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط حصدها من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

وفي حالة تلقي الإسماعيلي هزيمة جديدة سيزداد خطر تعرض الفريق إلى الهبوط إلى الدوري الممتاز ب، وهو الأمر الذي لا يريد عشاق الدراويش تصديقه أو الحديث عنه كثيراً.

وعلى العكس تماماً، إذا نجح الإسماعيلي في هزيمة الأهلي للهروب من منطقة الهبوط، سيعرقل حامل اللقب في المواسم الخمس الأخيرة عن مهمة العودة إلى الصدارة، وسيصبح أقصى ما يمكن للأهلي فعله عند الفوز بمؤجلاته هو التساوي مع الزمالك في نفس رصيد النقاط إذا استمر الفريقان في الحفاظ على مسيرتهما في البطولة دون فقدان المزيد من النقاط.

ولن يكون التعادل مفيداً للثنائي، خاصة للنادي الأهلي الطامح لاستعادة صدارته للمسابقة في أقرب وقت ممكن، حيث سبقه الزمالك بلعب 3 مباريات أكثر تقدم بسببها بفارق 6 نقاط عن الأحمر، بينما الإسماعيلي قد يرضى قليلاً بالنقطة، نظراً لأنه لم يحصد سوى 10 نقاط فقط منذ بداية الموسم.

ويُمر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بموقف حرج في المباراة بسبب كثرة الإصابات والغيابات في فريقه، والتي أفقدته كل جنود الجبهة اليسرى، بعد أن تأكد غياب الثلاثي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، ليتعين على بيتسو البحث عن ظهير أيسر على وجه السرعة قبل المباراة.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 12 في الدوري المصري

التاريخ: 10 مارس 2021

التوقيت: 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد برج العرب في الإسكندرية