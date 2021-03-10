مدرب السعودية السابق: الزمالك فاوضني منذ شهرين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جابريل كالديرون المدير الفني السابق لعدد من الأندية العربية والمنتخبات كالسعودية والبحرين، أنه دخل في مفاوضات لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك خلال الأشهر الماضية.

وأشار كالديرون في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تلقى إتصالات من الزمالك وكذلك الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال كالديرون: "الأهلي والزمالك تفاوضا معي خلال السنوات العشر الماضية لكن الأمور لم تتم على ما يرام، أتمنى أن أقوم بالتدريب في مصر يومًا ما".

وأكمل: "الزمالك تفاوض معي منذ شهرين لتولي مهمة تدريب الفريق، ولكنهم لم يوافقوا على ما طلبته ولم يتم الاتفاق، أتمنى أن أتواجد في دولة رائعة ودوري كبير مثل مصر".

واختتم: "المفاوضات لم تتوقف من جانبي، لا أعلم ما هي أسباب التوقف التي كانت من جانب الزمالك وربما هم تعاقدوا مع مدرب آخر، لكنه فريق كبير وأنا أحب التحديات الكبيرة".