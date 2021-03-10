الإسماعيلي: نطالب بالعدالة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن النادي الأصفر يتعرض لظلم تحكيمي، مشيرا إلى أنه يتمنى المساواة في مواجهة الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء غد ‏الأربعاء على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 للبطولة المحلية.

وقال وحيد، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء الثلاثاء: "ندعم التحكيم المصري لكننا نتعرض لظلم تحكيمي كبير وأخطاء في تقنية الفيديو تسببت في فقدان العديد من النقاط، ولا نعلم سبب تسريب أسماء طاقم التحكيم".

وأضاف: "أتمنى من طاقم التحكيم تحقيق المساواة بين لاعبي الفريقين في مباراة الإسماعيلي والأهلي، وإعطاء كل فريق حقه، نطالب بالعدالة فقط".

وأتم قائلا: "أتمنى من لاعبي الإسماعيلي الثقة في أنفسهم في مباراة الأهلي، ويقولون لكل الناس أنهم أفضل لاعبين في مصر".

وكانت لجنة الحكام أسندت مهمة إدارة مباراة الإسماعيلي والأهلي للحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري بعدما حصد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 بعشر نقاط من 14 مباراة.