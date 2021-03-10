لخضر بلومي: منتخب مصر يُعاني.. وصلاح وحده لا يكفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومي، إن المنتخب المصري يُعاني خلال الفترة الحالية من أزمة في اللاعبين.

وأضاف بلومي، في حوار أجراه معه موقع بوابة العين الإماراتية:"يُعاني أيضًا المنتخب المصري من قلة لياقة، وشهدنا خسارته على أرضه وأرى أنه يعيش اليوم في استراحة محارب، كما أن محمد صلاح وحدة لا يكفي".

وتطرق أسطورة الكرة الجزائرية، في حديثه عن مواطنه المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلاً:"رياض محرز يؤدي دوره في مانشستر سيتي وجوارديولا يعتمد عليه وفق نظرته الدقيقة لكل مباراة، ومع احترامي لمن يتحدثون عن تعرض محرز للظلم في مانشستر فإن الأهم هو الأداء المميز الذي يقدمه في كل مباراة يشارك فيها".

وأتم بلومي تصريحاته بقوله:"محرز اليوم في نظري أحسن لاعب أفريقي ويشرف كل العرب والأفارقة في الدوري الإنجليزي".