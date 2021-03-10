"رونالدو يودع الأبطال".. بورتو يفسد مخطط يوفنتوس ويتأهل لربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق بورتو البرتغالي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي 2/ 3 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وتقدم سيرجيو أوليفيرا بهدف لبورتو في الدقيقة 19 من ضربة جزاء ثم رد فيدريكو كييزا بهدفين ليوفنتوس في الدقيقتين 49 و63.

ولعب بورتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد مهدي طارمي لحصوله على إنذارين.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بورتو بهدفين لهدف وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الأصلي لمباراة الإياب ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي أحرز أوليفيرا الهدف الثاني له ولبورتو في الدقيقة 115 ثم سجل الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 117.

وتعادل الفريقان 4 /4 في مجموع المباراتين لكن بورتو تفوق بأفضلية الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبدأت المباراة بهجمة سريعة لبورتو انتهت يتسديدة مباغتة من ماتيوس أوريبي من على حدود منطقة الجزاء يوفنتوس لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس فويتشيك تشيزني.

ورد يوفنتوس بفرصة خطيرة بعد عرضية متقنة لخوان كوادرادو داخل منطقة الجزاء لألفارو موراتا ليسدد كرة قوية برأسه دون أي رقابة دفاعية لكن حارس بورتو أجوستين مارشيسين أنقذ مرماه ببراعة.

وكاد بورتو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة بعد مجهود رائع من زيدو سنوسي قبل أن يرسل عرضية متميزة داخل منطقة الجزاء قابلها طارمي بتسديدة مباشرة ارتدت من جسد أحد مدافعي يوفنتوس ليتابع الكرة برأسه لكن العارضة حرمته من التسجيل.

وحصل بورتو على ضربة جزاء في الدقيقة 19 بعد عرقلة ميري ديميرال لطارمي ليسجل منها أوليفيرا هدف التقدم للفريق البرتغالي.

وأوشك خيسس كورونا على تسجيل الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 25 بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن تشيزني وقف له بالمرصاد.

ولاحت فرصة جديدة لبورتو في الدقيقة 25 عبر تسديدة قوية من سنوسي من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق شباك يوفنتوس.

ورد يوفنتوس بفرصة محققة بعدما تهيأت الكرة لموراتا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن مارشيسين حارس بورتو أبعد الكرة بصعوبة إلى ركلة ركنية.

ولم يحدث جديد خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم بورتو بهدف دون رد.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني تمكن فيدريكو كييزا من إدراك التعادل ليوفنتوس بعد تمريرة من الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو قابلها كييزا بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى بورتو.

ولعب بورتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد حصول طارمي على إنذارين في غضون دقيقتين الأول بسبب الخشونة مع كييزا والثاني لإضاعة الوقت.

وكاد كييزا أن يسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 58 بعدما اخترق منطقة جزاء بورتو وراوغ حارسه لكنه تباطئ في التسديد ليتدخل بيبي وينقذ الموقف.

وسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 63 بعد عرضية متقنة من كوادرادو قابلها كييزا بشكل رائع بالرأس إلى داخل الشباك.

وكاد موسى ماريجا أن يحرز الهدف الثاني لبورتو قبل خمس دقائق من النهاية عبر تسديدة قوية لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى يوفنتوس تماما.

وضاعت فرصة هدف مؤكد ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد أن تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من كوادرادو.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي شهد إهدار الكثير من الفرص خاصة من خلال يوفنتوس.

ورغم النقص العددي تمكن بورتو من تسجيل الهدف الثاني بواسطة أوليفيرا عبر ضربة حرة نفذها بشكل رائع إلى داخل الشباك معلنا عن هدفه الثاني في المباراة.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني سجل رابيو الهدف الثالث ليوفنتوس بعد ركلة ركنية نفذها فيديريكو بيرنارديسكي وقابلها رابيو بضربة رأس متقنة إلى داخل الشباك.