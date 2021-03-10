ما رأي يورجن كلوب في خلافة لوف في تدريب منتخب المانيا؟

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه غير متاح لكي يتولى تدريب المنتخب الألماني عقب إعلان يواخيم لوف رحيله.

وقال كلوب للصحفيين عشية مواجهة ليفربول أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا :” هل أنا متاح للوظيفة بعد فصل الصيف؟ لا”.

وأضاف :” تتبقى لدي ثلاثة أعوام في عقدي مع ليفربول، توقع على عقد وتلتزم به .. شخص آخر سيقوم بالوظيفة وبوجود العديد من المدربين الألمان أنا متأكد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيجد حلًا جيدًا”.

ويتولى كلوب، المدير الفني السابق لدورتموند، تدريب ليفربول منذ 2015، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019 وقاد الفريق العام الماضي لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في آخر 30 عامًا. ولكن الفريق يعاني حاليًا ويواجه خطر الغياب عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل، ودائما ما كان كلوب أبرز المرشحين لخلافة يواخيم لوف.