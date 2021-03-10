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ما رأي يورجن كلوب في خلافة لوف في تدريب منتخب المانيا؟

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، إنه غير متاح لكي يتولى تدريب المنتخب الألماني عقب إعلان يواخيم لوف رحيله.

وقال كلوب للصحفيين عشية مواجهة ليفربول أمام لايبزيج في :” هل أنا متاح للوظيفة بعد فصل الصيف؟ لا”.

وأضاف :” تتبقى لدي ثلاثة أعوام في عقدي مع ليفربول، توقع على عقد وتلتزم به .. شخص آخر سيقوم بالوظيفة وبوجود العديد من المدربين الألمان أنا متأكد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيجد حلًا جيدًا”.

ويتولى كلوب، المدير الفني السابق لدورتموند، تدريب ليفربول منذ 2015، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019 وقاد الفريق العام الماضي لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في آخر 30 عامًا. ولكن الفريق يعاني حاليًا ويواجه خطر الغياب عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل، ودائما ما كان كلوب أبرز المرشحين لخلافة يواخيم لوف.

كلوب يستبعد تدريب المنتخب الألماني خلفًا للوف – صور Reu

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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