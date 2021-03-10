فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري ابطال اوروبا “سيرجيو أوليفيرا يصعق رونالدو بتسديدة تُدرس”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة يوفنتوس وبورتو، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي استضافها ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”.

خيبة أمل جديدة للبرتغالي “كريستيانو رونالدو” بعد انتهاء مشوار فريقه يوفنتوس الإيطالي عند الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني تواليا، وذلك رغم فوزه إيابا على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2 والمنقوص منذ الدقيقة 54 بعد التمديد للأوقات الأضافية.

وبعدما أنهى الشوط الأول متخلفا بهدف أوليفيرا، عاد يوفنتوس الى أجواء المواجهة بفضل فيديريكو كييزا الذي سجل هدفين في الشوط الثاني (49 و63)، وفرض شوطين إضافيين مع أفضلية عددية لفريقه بعد طرد الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 54.

لكن سيرجيو أوليفيرا وجه ضربة قاضية لأصحاب الأرض صعق بها رونالدو بتدسدة تُدرس أدرك بها التعادل في الدقيقة 115، ليكون الهدف الثالث لبطل إيطاليا عبر الفرنسي أدريان رابيو (117) من دون فائدة.

وسيضطر يوفنتوس الى الانتظار لموسم آخر من أجل محاولة الفوز باللقب الذي يلهث خلفه منذ تتويجه الثاني والأخير عام 1996، علما بأنه خسر خمس مباريات نهائية من وقتها أعوام 1997 و1998 و2003 و2015 و2017.

وكان الفريق البرتغالي، بطل المسابقة لعامي 1987 و2004، فاز ذهابا على أرضه 2-1، فحسم بطاقة تأهله الى ربع النهائي بفضل الهدفين اللذين سجلهما سيرجيو أوليفيرا في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و115، ما عقد مهمة يوفنتوس الذي ودع المسابقة من الدور ذاته الموسم الماضي بخسارته ذهابا خارج ملعبه أمام ليون الفرنسي صفر-1 قبل أن يفوز إيابا 2-1، لتكون البطاقة من نصيب منافسه لتسجيله هدفا خارج ملعبه.

في المقابل، فاز بورتو على “جيل فيسنتي” بنتيجة 2-0 في آخر مبارياته في الدوري البرتغالي، بعد أن عاد من إقصائه في منتصف الأسبوع من كأس البرتغال (خسر 3-2).

وعلى الرغم من افتتاح “بورتو” التسجيل في خمس مباريات تنافسية من آخر 9، إلا أنه نجح في تحقيق الانتصار في ثلاث مناسبات فقط، فيما تلقى 5 هزائم، وتعادل مرة واحدة.

إليكم اهداف المباراة

هدف التعادل ليوفنتوس “فيدريكو كييزا” 1-1

هدف يوفنتوس الثاني “كييزا” 2-1

هدف بورتو الثاني “سيرجيو اوليفيرا” 2-2

هدف يوفنتوس الثالث “رابيو” 3-2

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