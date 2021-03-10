صفقات ريال مدريد | مبابي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره النهائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموقف النهائي لنجم وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي من تجديد عقده مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي (22 عامًا) مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2021/22، في يونيو 2022، وسط محاولات من النادي الفرنسي بتمديد عقده لفترة أطول، ومحاولات أخرى من ريال مدريد الإسباني لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب تقرير لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مبابي يصر على رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأفاد تقرير البرنامج الإسباني، أن باريس سان جيرمان عرض على النجم الفرنسي تجديد عقده لمدة 4 أو 5 مواسم، ومعادلة أجره براتب زميله ونجم الفريق الأول، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالحصول على 30 مليون يورو سنويًا، لكنه رفض ذلك العرض.

وبذلك، لن يكون أمام باريس سان جيرمان سوى خيارين، الأول الاستفادة ماديًا من خلال بيعه في الميركاتو الصيفي القادم، والثاني هو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده في يونيو 2022، ومن ثم رحيله مجانًا.

جدير بالذكر أن مبابي انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية في أغسطس 2017 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف مواطنه موناكو، ثم انتقل بصفة نهائية في صيف 2018، نظير 145 مليون يورو (بحسب موقع ترانسفير ماركت).

ولعب كيليان مبابي 156 مباراة بقميص الفريق الباريسي في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق، أحرز خلالها 115 هدفًا وقدم 59 تمريرة حاسمة.