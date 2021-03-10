فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بوروسيا دورتموند واشبيلية في دوري ابطال اوروبا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة بوروسيا دورتموند واشبيلية، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي استضافها ملعب سيغنال ايدونا بارك، بإدارة من الحكم التركي “كونيت شاكير”.

حسم النرويجي “إيرلينج هالاند” تأهل فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفي فريقه امام ضيفه إشبيلية 2-2 مع ضيفه أشبيلية الإسباني 2-2، وكان نفس اللاعب قد سجل ثنائية فى مباراة الذهاب باسبانيا والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 3-2، ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-4.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 35 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لأشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتأهل دورتموند لهذا الدور عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، فيما تأهل أشبيلية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.

وخسر بوروسيا دورتموند مباراته الأخيرة في الدوري الألماني أمام “بايرن ميونخ” بنتيجة (4-2)، وذلك بعدما كانت متقدمًا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (25) من زمن الشوط الأول.

الفائزون بلقب دوري ابطال اوروبا عام 1997، يمتلكون ست مباريات دون هزيمة على أرضهم سيغنال ايدونا بارك، على الرغم من فشله في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، تلقى اشبيلية الخسارة الثالثة على التوالي في نهاية الأسبوع بالدوري الاسباني، في أسوأ سلسلة متتالية من النتائج السلبية منذ أكثر من عامين.

على الجانب الآخر، تلقى اشبيلية الخسارة الثالثة على التوالي في نهاية الأسبوع بالدوري الاسباني، في أسوأ سلسلة متتالية من النتائج السلبية منذ أكثر من عامين.

إليكم اهداف المباراة

..