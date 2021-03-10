الامارات | منتخب الجودو يختبر جاهزيته للأولمبياد في «تبليسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يختبر جاهزيته للأولمبياد في «تبليسي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يراهن منتخب الإمارات للجودو بشدة على بطولة «تبليسي جراند بري» في جورجيا، من أجل اختبار جاهزيته للمشاركة في أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل. وتقام بطولة تبليسي بين 26 و28 الجاري، ويواصل المنتخب تحضيراته بقوة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في البطولة.

واطمأن رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، على تحضيرات المنتخب، أول من أمس، حيث يعسكر حالياً في العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك من خلال اتصال هاتفي مع أمين السر العام للاتحاد، ناصر التميمي. وسيمثل المنتخب في بطولة تبليسي اللاعب فيكتور سكرتوف في وزن 73 كجم، وزميله إيفان ريما رينكو في وزن 100 كغم، بإشراف المدرب المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف.

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