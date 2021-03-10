اخبار الرياضه

الامارات | غلق باب التسجيل في «جري تل الزعفران» اليوم

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التسجيل في «جري تل الزعفران» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في جري تل الزعفران، الذي ينطلق، بعد غد، من أمام حديقة تل الزعفران بمدينة الذيد بسباق ستة كلم، فيما ينطلق سباق ثلاثة كلم تباعاً بعد ذلك.

ويُخصص السباقان لفئات مختلفة، للرجال والسيدات، وفئة المواطنين وفئة المواطنات، وتم تخصيص جوائز مالية لسباق ستة كلم بقيمة 10 آلاف درهم للفائزين الـ12.

وأكد المجلس، في بيان صحافي، أنه يواصل كل التحضيرات اللازمة لإقامة السباق بالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات ، وذلك ضمن سلسلة سباقات المجلس المجتمعية للعام الجاري، تعزيزاً لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على ممارسة .

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا