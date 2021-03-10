الامارات | لوف يتخلى عن تدريب ألمانيا بعد كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن لوف يتخلى عن تدريب ألمانيا بعد كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، أن مدرب المنتخب الوطني، يواكيم لوف، سيتخلى عن مهامه مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس «كورونا»، بعد 15 عاماً على رأس الجهاز الفني.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن لوف، الذي قاد الـ«مانشافت» إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، «طلب إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى كأس العالم 2022، مع نهاية كأس أوروبا. وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه».

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