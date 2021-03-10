الامارات | كايزر: خطورة حتا في الدقائق الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: خطورة حتا في الدقائق الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن «مواجهة حتا غداً، في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي لن تكون سهلة»، مشدداً في المؤتمر الصحافي على أن «المركز الأخير لحتا في الدوري لا يعني أي شيء، لأن خطورة هذا الفريق في الدقائق الأخيرة من المباريات».

وأضاف: «حتا يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الماضية على الفجيرة، ولاشك في أنه سيلعب أمام الجزيرة لمواصلة الانتصارات، ولتعديل وضعه في الترتيب، لذلك علينا أن نضاعف جهدنا داخل الملعب، ونقدم كل ما لدينا حتى نحقق الفوز».

وأشار المدرب إلى أن الجزيرة يخوض جميع مبارياته بالأهمية والقوة نفسيهما، وقال: «عندما فزنا على كلباء بستة أهداف، قالوا إننا لعبنا مباراة سهلة، وحينما تعادلنا مع شباب الأهلي قالوا إننا لعبنا بشكل مغاير، بينما نحن نخوض كل مبارياتنا بالتركيز نفسه».

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