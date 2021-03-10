الامارات | مباريات من العيار الثقيل في الجولة 20.. كلاسيكو الوحدة والعين يتصدر

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات من العيار الثقيل في الجولة 20.. كلاسيكو الوحدة والعين يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة 20 من دوري الخليج العربي، التي تنطلق غداً وتستكمل بعد غدٍ، مواجهات من العيار الثقيل في مشوار الصدارة أو الهروب من الهبوط، استمراراً لإثارة البطولة التي تشهد في كل جولة الكثير من المفاجآت، إذ سيجمع كلاسيكو الجولة بين الوحدة والعين في مباراة قوية بين فريقين، تفصل بينهما نقطتان فقط لمصلحة العين الذي يملك 31 نقطة، مقابل 29 للوحدة، وكان الفريقان قد تعادلا في الجولة الماضية، حيث لم يستغل العين اللعب على أرضه، وتعادل مع الوصل بهدف لمثله، وفرّط الوحدة في تقدمه 3-1 ليتعادل مع عجمان 3-3.

فيما ستجمع قمة الجولة بين بني ياس الوصيف والنصر صاحب المركز الرابع، في مباراة يختبر فيها الفريقان جاهزيتهما لمنافسة الجزيرة على لقب البطولة، وتعادل الفريقين يخدم الجزيرة الذي يخرج في مهمة سهلة نظرياً لمواجهة متذيل الترتيب، فريق حتا، الفارق بينهما 33 نقطة.

ويتمنى الشارقة إيقاف نزيف النقاط، والعودة إلى الانتصارات بعد شهر ونصف الشهر من التوقف، وهو يستضيف خورفكان في ديربي شرقاوي ساخن، ويتذكر الشارقة أن خورفكان نجح في إيقافه بالدور الأول، وخطف نقطة التعادل، ويخرج شباب الأهلي لمواجهة عجمان، ويبحث الفريقان عن الفوز، خصوصاً صاحب الأرض الذي أصبح قريباً من الهبوط، وينتظر عودة الروح، والعودة إلى المكان الطبيعي.

من جانب آخر، يبحث اتحاد كلباء والظفرة عن نقاط الفوز في مباراة قوية ومتكافئة تجمعهما، مع أفضلية للحصان الأسود للبطولة، فريق اتحاد كلباء، لكي يصل إلى نقطة بعيدة أخرى، بعدما نجح في حصد 26 نقطة حتى الآن، وفي الفجيرة يخوض الوصل تحدياً جديداً، يبحث من خلاله عن تجنب الخسارة للمباراة التاسعة على التوالي، تحت قيادة البرازيلي هيلمان، وسيكون ضيفاً ثقيلاً على الفجيرة الذي يصارع من أجل الهروب من الهبوط.

مباريات الجولة 20

يوم الخميس

عجمان - شباب الأهلي

حتا - الجزيرة

الفجيرة - الوصل

الشارقة - خورفكان

يوم الجمعة

اتحاد كلباء - الظفرة

بني ياس - النصر

الوحدة - العين

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