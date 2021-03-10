الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
ليفربول - لايبزيج 00:00
باريس سان جيرمان - برشلونة 00:00
مانشستر سيتي - ساوثهامتون 22:00
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00
الدوري السعودي
الباطن - الفتح 16:50
القادسية - العين 19:25
الفيصلي - الرائد 21:15
الاتحاد - الشباب 21:45
الإسماعيلي - الأهلي 21:30
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