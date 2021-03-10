اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- لايبزيج 00:00

باريس سان جيرمان - 00:00

مانشستر سيتي - ساوثهامتون 22:00

أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00

الدوري السعودي

الباطن - الفتح 16:50

القادسية - العين 19:25

الفيصلي - الرائد 21:15

الاتحاد - الشباب 21:45

الإسماعيلي - الأهلي 21:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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