الامارات | مهدي: الانتصارات أهم من أسماء التشكيلة الأساسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي: الانتصارات أهم من أسماء التشكيلة الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق شباب الأهلي، مهدي علي، إن الفريق يدخل مباراة عجمان غداً، في الجولة 20 لدوري الخليج العربي بتركيز كبير، من أجل تحقيق الفوز، والحفاظ على فرصته في المنافسة بالدوري. وأكد في المؤتمر الصحافي أمس: لا تهمني الأسماء المشاركة في التشكيلة الأساسية، بقدر تحقيق الفريق للانتصارات. وأضاف: رغم أننا تعادلنا مع الجزيرة في الجولة الماضية، لكن يجب أن نواصل العمل بكل جد، من أجل تحسين وضع الفريق في لائحة ترتيب مسابقة الدوري، خصوصاً أن المباراة لها أهمية كبيرة في الوقت نفسه بالنسبة إلى عجمان، الذي يرغب في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الجاهزين في التشكيلة يجعل مهمة الجهاز الفني صعبة، وقال: تقارب مستويات اللاعبين يصعب مهمتنا في اختيار التشكيل الأساسي، لكن في الوقت نفسه يمنحنا خيارات عدة لتطبيق الخطط، وخوض كل مباراة بالتشكيلة التي تتناسب معها.

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