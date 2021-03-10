الامارات | العجماني: ظروف الذيد القاهرة وراء رحيلي عن تدريب الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن العجماني: ظروف الذيد القاهرة وراء رحيلي عن تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الذيد سابقاً، محمد العجماني، إن «ظروف الفريق الصعبة والقاهرة، تقف وراء رحيله عن تدريب الفريق». وشدد لـ«الإمارات اليوم» على أن الفريق عانى عدم الاستقرار على ملعب واحد للتدريب، وخوض جميع المباريات على ملاعب فرق منافسة، بجانب الإصابات، ما تسبب بتعرض الذيد لخسائر متتالية، واحتلاله المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى.

وأكد العجماني، لـ«الإمارات اليوم»: الفريق تعرض لظروف قاهرة وغير مسبوقة، إذ ليس من السهل أن تتدرب في غير ملعبك طوال الموسم، بجانب تعرض الفريق لعدد كبير جداً من الإصابات، قياساً بالفرق الأخرى التي تشارك في دوري الدرجة الأولى، ما شكل تحدياً صعباً.

وتابع: لم يكن من السهل التغلب على هذه الظروف، ما وضع الفريق في المركز الأخير، وبالتالي تسبب ذلك بابتعادي عن المنطقة الفنية للإقالة. وتابع: إدارة الذيد لم تقصر معنا، وقامت بكل شيء ممكن لكن الظروف كانت أقسى.

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