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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إصابة

استغرب جمهور الفريق، الذي ينافس في البقاء بدوري الخليج العربي، التعاقد مع اللاعب الأجنبي، الذي تبين لاحقاً أنه لم يكن لائقاً طبياً، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشكل مبكر، إثر انضمامه إلى الفريق.

لقاءات

أوقف فريق ينافس في دوري الخليج العربي كل اللقاءات الصحافية، خلال الفترة المقبلة، نظراً لحساسية وضعه في جدول الترتيب، والرغبة بالتركيز في المباريات المقبلة.

مهاجم

قال مراقبون إن سعي إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لاستقطاب مهاجم جديد، لن يحل مشكلة تراجع النتائج، كون السبب الرئيس فيها التخبط الإداري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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