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المصري: كريم العراقي مازال يماطل.. ووكيله سبب الأزمة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن كريم العراقي مازال يماطل الإدارة في مسألة تجديد عقده مع النادي.

وأضاف عضو إدارة المصري خلال تصريحات متلفزة، أن « كريم العراقي يتدرب منفرداً وليس لنا دخل كإدارة في قرارات الجهاز الفني، ولا نتدخل في الأمور الفنية».

واستطرد: « كريم العراقي لازال يماطل وأرى أن وكيله هو سبب كل هذه الأزمات».

وأنهى تصريحاته قائلا «سنوافق على رحيل كريم العراقي حال الحصول على عرض قوي يليق باسمه وباسم النادي المصري».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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