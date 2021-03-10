شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: كريم العراقي مازال يماطل.. ووكيله سبب الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن كريم العراقي مازال يماطل الإدارة في مسألة تجديد عقده مع النادي.

وأضاف عضو إدارة المصري خلال تصريحات متلفزة، أن « كريم العراقي يتدرب منفرداً وليس لنا دخل كإدارة في قرارات الجهاز الفني، ولا نتدخل في الأمور الفنية».

واستطرد: « كريم العراقي لازال يماطل وأرى أن وكيله هو سبب كل هذه الأزمات».

وأنهى تصريحاته قائلا «سنوافق على رحيل كريم العراقي حال الحصول على عرض قوي يليق باسمه وباسم النادي المصري».