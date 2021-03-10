شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإسماعيلي .. 4 لاعبين بقميص الدورايش سابقًا يدعمون الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الإسماعيلي أمام الأهلي في السابعة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 10/3/2021 باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدوري المصري.

ويضم الفريق ٤ لاعبين سبق لهم اللعب بقميص الأهلي وهم:

محمد حسن

لعب في الدورى العام مباراتين بواقع 62 دقيقة، وكأس مصر مباراتين بواقع 94 دقيقة

حسين السيد

لعب في الدورى العام 31 مباراة بواقع 2482 دقيقة سجل هدفين وصنع 3 أهداف

لعب كأس مصر 7 مباريات بواقع 608 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلهم

خاض لقاء السوبر المصرى بواقع 120 دقيقة

لعب في دورى أبطال أفريقيا 5 مباريات بواقع 270 دقيقة صنع هدفًا

خاض السوبر الأفريقى بواقع 120 دقيقة

أحمد العش وزياد طارق لم يشاركا نهائيا

4 لاعبين مع الأهلى ارتدوا قميص الإسماعيلي

عمرو السولية

لعب في الدورى العام 125 مباراة بواقع 10 آلاف و139 دقيقة سجل 15 هدفًا صنع 8 أهداف

لعب كأس مصر 13 مباراة بواقع 1264 دقيقة سجل 3 أهداف

لعب في دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 18 مباراة بواقع 1595 دقيقة

لعب البطولة العربية 6 مباريات بواقع 540 دقيقة سجل هدفًا.

مروان محسن

لعب الدورى العام 32 مباراة بواقع 2841 دقيقة سجل 14 هدفًا صنع 8 أهداف

لعب كأس مصر مباراة بواقع 120 دقيقة

محمود وحيد

لعب في الدورى العام 6 مباريات بواقع 391 دقيقة

محمود متولى

لعب في الدورى العام 130 مباراة بواقع 10 آلاف و409 دقيقة سجل 17 هدفًا صنع هدفين

لعب في كأس مصر 14 مبارة بواقع 1070 دقيقة سجل هدفًا وصنع مثله

لعب في دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 10 مباريات بواقع 876 دقيقة

لعب في البطولة العربية 5 مباريات بواقع 385 دقيقة