شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي خلال 29 مباراة بصافرة إبراهيم نور الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري اسناد مهمة تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي، للدولي إبراهيم نور الدين.

ويتنافس الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب بالاسكندرية، مساء غدٍ الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

نور الدين سبق له إدارة 29 مباراة للأهلي في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر من الفوز في 22 منها أخرها على حساب مصر المقاصة بثلاثية في افتتاحية الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، بينما يقبع الاسماعيلي في المرتبة السادسة عشر في الجدول بـ 10 نقاط.