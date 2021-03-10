رسالة عاجلة من كوبر لـ «ميت عقبة»

الشارقة - اميمة ياسر - خرج الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، من حسابات مسؤولي نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وأخطر المدير الفني مسؤولي القلعة البيضاء بتفضيله تدريب أحد المنتخبات في الفترة المقبلة، بدلا من العمل في الأندية ليخرج المدرب الأرجنتيني من حسابات مسؤولي القلعة البيضاء.

ويسعى مسؤولو النادي الأبيض للاتفاق مع المدرب البرتغالي على الرحيل، والوصول لصيغة اتفاق حول الشرط الجزائي، خاصة أنه سيصعب تحمله بالكامل من جانب الإدارة الحالية ويأمل مسؤولو النادي لتخفيض المبلغ والاتفاق مع المدرب البرتغالي على صيغة مناسبة لفسخ العقد بطريقة ترضي الطرفين.

ويُعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي، الأقرب لقيادة الفريق الأبيض بعد رحيل باتشيكو، على أن يحضر في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، بعد الانتهاء من خوض آخر لقاء رسمي له مع الفريق السعودي، وذلك لبدء مهمته مباشرة مع الزمالك.

وأكد المصدر، أن حضور كارتيرون يتوقف على أمرين ظروف الطيران، ووصول الزمالك لصيغة اتفاق مع باتشيكو حول فسخ التعاقد.