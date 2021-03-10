شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع كوبر وكارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما انفرد به ”الخليج 365” عن مفاوضات الزمالك مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، والفرنسى كارتيرون، كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مفاوضات مسئولى نادى الزمالك مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، والفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض السابق والتعاون السعودى الحالى.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس إن إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية من أنصار التعاقد مع كوبر، بينما طارق حشيش عضو اللجنة التنفيذية من أنصار التعاقد مع كارتيرون، باعتباره أفضل من حقق نتائج مع الفريق الأبيض فى الفترة الماضية.

وتابع شوبير أن كارتيرون أبدى استعداده للعودة والظروف التى كانت تمنعه للاستمرار أزيحت، ولكن لديه مباراة مهمة فى الكأس وقد يتم التعاقد معه ولكن ليس يوم الخميس المقبل كما قيل من قبل.

وأكد شوبير أن اللواء عماد عبد العزيز من أنصار الاستقرار فى الوقت الحالى لحين عبور مباراة سيراميكا فى الدورى والترجى فى أفريقيا، كاشفا أن الزمالك يحاول تخفيض الشرط الجزائى فى عقد جيمى باتشيكو ولكن الموقف صعب حدوثه.

وكشف ”الخليج 365” عن محاولة مسئولو نادى الزمالك تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى، تمهيدا لرحيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك لليوم السابع أن الشرط الجزائى لباتشيكو وجهاز المعاون يبلغ 420 ألف يورو، وهو عبارة عن راتب 4 شهور للمدرب ومعاونيه، ويبلغ الراتب الشهرى 105 آلاف يورو.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات فى الوقت الحالى لإقناع باتشيكو بالتنازل عن جزء من الشرط الجزائى وحصوله على جزء، نظرا لصعوبة سداد 420 ألف يورو دفعة واحدة للمدير الفنى البرتغالى، وهو ما سيتم التفاوض بخصوصه فى الوقت الحالى.