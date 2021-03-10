7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 فى مقدمتها، العامري فاروق يرأس بعثة الأهلي في الكونغو.

العامري فاروق يرأس بعثة الأهلي في الكونغو

أسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك.. ويفضل تدريب المنتخبات

اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، عن العروض التي وصلت إليه مؤخراً وتحديداً من نادي الزمالك والتي بدأت باتصالات من بعض المقربين منه لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى حالة رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو.

كارتيرون أقوي المرشحين لتدريب الزمالك وأنباء عن وصوله الخميس

تصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة القادمة، حال رحيل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الحالي.

شيكابالا يعود للزمالك وأيمن حفني يشارك في المران الجماعي لأول مرة انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. اتحاد الكرة :30 فردا في مباراة الإسماعيلي و الأهلي فقط أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات إلى ناديي الأهلي و الإسماعيلي يخطرهم فيه باقتصار الحضور في مباراة الغد المقرر لها السابعة و النصف مساء على مجالس إدارات الناديين فقط ، بواقع 15 فرد لكل نادي.

قائمة الأهلي للإسماعيلي ..عودة ناصر ماهر وصلاح محسن وغياب طاهر وأيمن أشرف أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

موسيمانى برفقة مدرب أرسنال أثناء التوجه للإسكندرية: درس اليوم حول الفلسفة الإدارية