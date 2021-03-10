شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تمنح الأهلى بطاقة التأهل حال استبعاد المريخ من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سيمبا التنزاني بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد المريخ السوداني، بعد إشراكه لاعبين بشكل غير قانوني فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة سيمبا التنزاني مع المريخ انتهت بالتعادل السلبي في السودان بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن مسئولى سيمبا التنزانى قرروا شكوى المريخ بسبب إشراك الثنائي رمضان عجب وبخيت خميس فى المباراة رغم إيقافهما محليا لمدة 6 أشهر، مطالبين باحتساب النتيجة لصالحه بنتيجة 3-0.

وفى حالة إقصاء المريخ وإلغاء نتائجه من المجموعة أو اعتبار سيمبا فائزاً مع اعتماد خسارة المريخ فى المباريات الثلاثة المقبلة، فسيبقى سيمبا متصدراً بفارق 5 نقاط عن الأهلى وفيتا كلوب

أولاً.. الفوز فى مباراتى سيمبا وفيتا كلوب والتأهل مباشرة، وسيكون رصيد الأهلى فى هذه الحالة 10 نقاط، فيضمن الصعود بغض النظر عن نتيجة فيتا كلوب مع سيمبا.

ثانياً.. الفوز على سيمبا والتعادل بأى نتيجة أمام فيتا كلوب مع عدم فوز فيتا على سيمبا، وسيكون رصيد الأهلى فى هذا الحالة 8 نقاط، فيتأهل كثانى المجموعة.

ثالثاً.. الفوز على سيمبا والتعادل مع فيتا بنتيجة أكبر من 2/2 والتأهل مباشرةً للدور المقبل بأفضلية اللقاءات المباشرة.

وكان محمد بيومي، خبير اللوائح، أكد أن نادى المريخ السودانى مُعرّض لخسارة نتيجة مباراته مع نادى سيمبا التنزانى، التي انتهت بالتعادل السلبى في المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد بيومى خبير اللوائح فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سيمبا محق في شكواه لأن اللائحة تنص على "يجب أن يكون اللاعب مسجلا لدى الاتحاد المحلى قبل مشاركته أفريقيا، وإيقاف اللاعب محليا يفقد أهليته في المشاركة مع ناديه أفريقيا".

وأضاف محمد بيومى: "اللائحة تنص على احتساب نتيجة المباراة لصالح سيمبا التنزانى بنتيجة 3 /0 إن لم يكن نتيجة المباراة أكثر من ذلك، والاتحاد السودانى مخطئ في هذا الشأن لأنه كان يجب عليه إبلاغ المريخ بمنع مشاركة اللاعبين".