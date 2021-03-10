أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك و كارتيرون أقوى المرشحين لتدريب الأبيض وأنباء عن وصوله الخميس

هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك ..ويفضل تدريب المنتخبات

اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، عن العروض التي وصلت إليه مؤخراً وتحديداً من نادي الزمالك والتي بدأت باتصالات من بعض المقربين منه لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى حالة رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو.

كارتيرون أقوي المرشحين لتدريب الزمالك وأنباء عن وصوله الخميس

تصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة القادمة، حال رحيل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الحالي.