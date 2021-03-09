الامارات | بالفيديو.. المطروشي مشروع بطل سباحة يطارد حلم «أولمبياد 2024» في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المطروشي مشروع بطل سباحة يطارد حلم «أولمبياد 2024» في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طالب رياضيون ضرورة توفير الدعم الكافي لسباح نادي الوصل والمنتخب الوطني، يوسف المطروشي (17 سنة)، وأشاروا إلى أنه مشروع بطل أولمبي حقيقي، يحتاج إلى الدعم والتأهيل خارجياً، لكي يحقق حلم الإمارات للوصول إلى منصّات التتويج في البطولات العالمية، وأضافوا أن المطروشي حقق كل ما يمكن تحقيقه في البطولات المحلية والخليجية في عمر صغير، حيث تحققت كل هذه الإنجازات قبل عام، أي كان يبلغ 16 عاماً.

ويملك المطروشي 20 رقماً قياسياً مسجلاً باسمه على مستوى البطولات المحلية، فيما يملك رقمين خليجيين قياسيين، وفاز بلقب أفضل رياضي في الألعاب الفردية على مستوى دبي عام 2018.

وقامت إدارة نادي الوصل بعمل قياسات خاصة للسباح يوسف المطروشي، بالتنسيق مع لجنة الحكام باتحاد السباحة، للوقوف على آخر ما وصل إليه اللاعب من أرقام، ونجح في تحقيق أرقام مميزة، خصوصاً في سباق الـ100 متر دون أن يكون قد حصل على راحة من ضغط التدريبات، وهو ما يعني إمكانية تحقيقه لرقم الصعود رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020 (مؤجلة إلى صيف 2021)، الذي سينطلق في يوليو المقبل.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن المطروشي أفضل السباحين الذين مرّوا على السباحة الإماراتية، كمستوى والتزام بالتدريبات، ويحتاج إلى الدعم من أجل تكملة مشواره خارج الدولة والسفر إلى أميركا، لتكملة تعليمه وتدريبه خارجياً، استعداداً للبطولات المقبلة، والاستعداد لأولمبياد باريس 2024 من الآن».

وأشار سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني، يوسف المطروشي، إلى أنه يحلم بتمثيل الإمارات، والوصول إلى أولمبياد طوكيو بمجهوده، بعيداً عن بطاقات الدعوة، التي دائماً ما تتلقاها الإمارات للمشاركة في البطولات العالمية.

وقال: «بناءً على توجيهات الهيئة لم استطع المشاركة في أي بطولة بسبب صغر السن تحت 18 سنة، لذلك قامت إدارة نادي الوصل بعمل قياسات بأجهزة خاصة وبوجود حكام رسميين، ومن دون راحة، استطعت أن أحقق رقماً قريباً من رقم التأهل الأولمبي بأقل من 40 جزءاً من الثانية، وهي فرصة أبحث عن الوصول إليها من خلال دعم نادي الوصل واتحاد السباحة ونائب الرئيس، الذي لم يقصر معي في شيء، عن طريق المشاركة في بطولة كأس مصر المقبلة في شهر أبريل المقبل، كونها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو».

وأضاف: «على الرغم من وجود دعم محدود من جهات لم تقصر معي، سواء نادي الوصل، أو اتحاد السباحة، فإنني وصلت إلى هذا الرقم المميز، فكيف إن وجد الدعم وسافرت إلى أميركا في شهر أغسطس المقبل، اعتقد أنني سأنافس على ميدالية أولمبية في أولمبياد 2024، وأتدرب في نادي الوصل على التعامل مع مختلف النتائج ومؤهل نفسياً، حتى وإن لم أنجح في الصعود فلن أتأثر بل على العكس سأواصل عملي».

سباح نموذجي

قال المدير الفني للسباحة بنادي الوصل، محمد حسن: «يوسف المطروشي سباح نموذجي، بجانب تفوقه رياضياً، فهو من المتفوقين دراسياً، الآن نحن على تواصل مع جامعة انديانا في أميركا، وهي أكبر الجامعات التي تؤهل سباحين في العالم، ومدرب الجامعة هناك ينتظر المطروشي، فقط نحتاج إلى بعض الإجراءات البسيطة لانتقاله إلى هناك، نادي الوصل لم يقصر مع السباح، ولكن ننتظر دور الهيئة واللجنة الأولمبية لانتقال المطروشي إلى هناك».

وأضاف: «قدمنا طلباً إلى اتحاد السباحة للتواصل مع مجمع حمدان الرياضي، لبحث تدريب المطروشي في المسبح 50 متراً ثلاث مرات في الأسبوع خلال الفترة الصباحية، بجانب تدريب النادي في الفترة المسائية، كونه سباح منتخب، حتى يتسنى له التعود على المسبح الكبير».

الوصل قدم كثيراً

من جانبه، أكد مشرف رياضة السباحة بنادي الوصل، جمعة المشحوم، أن ناديه فعل كل ما يمكن أن يقدمه للسباح المطروشي، ونتيجة لذلك أنهى كل المنافسات وحقق ما يريده في البطولات المحلية، وقال: «المطروشي داخلياً أكتفى، فقد حقق كل ما يريد، نحتاج إلى دعم الدولة لكي يحقق إنجازاً خارجياً باسم الدولة، فالمطروشي مؤهل لكي يحقق إنجازاً جديداً، بما يملك من تأهيل وشخصية قوية».

السفر إلى مصر

قال نائب رئيس اتحاد السباحة، جمعة البلوشي: «مجلس إدارة اتحاد السباحة قرر التكفل بمعسكر خارجي للمطروشي، سيكون في مصر لمدة أربعة أسابيع، قبل المشاركة في بطولة الجمهورية في مصر، التي اعتمدت أن تكون مؤهلة للأولمبياد، ننتظر موافقة الجانب المصري للمشاركة في البطولة، وأيضاً الموافقات المتعلقة بالسفر خارجياً لمن هم دون سن الـ18 سنة، الهيئة العامة للرياضة بعد المعطيات والأرقام التي حققها المطروشي، قررت ضمه إلى صندوق الموهوبين، وهو ما يضمن له التدريب في المستقبل بشكل أفضل».

- حقق يوسف المطروشي العديد من البطولات والأرقام قبل أن يكمل عامه الـ17.

- نادي الوصل قام بعمل قياسات خاصة للمطروشي، للوقوف على آخر ما وصل إليه من أرقام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news