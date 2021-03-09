شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف تفاصيل توليه قيادة المنتخب الألماني خلفًا للراحل لوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخطط ليكون بديلًا لمواطنه يواخيم لوف، عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل. وقرر لوف، الذي تولى تدريب ألمانيا في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب مونديال 2014 ويستمر عقده حتى 2022، إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده. ويتبقى 3 سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائمًا يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينز وبوروسيا دورتموند.

وأضاف المدرب الألماني للصحفيين قبل إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج: «هل سأكون متاحًا لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا. وشدد: قام لوف بعمل مذهل على مدار سنوات طويلة، أطول فترة لمدرب في تاريخ ألمانيا. أدرك أنه يريد تحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم أوروبا، شخص آاخر سيقوم بالمهمة مع وجود عدد كبير من المدربين الألمان الجيدين حاليًا. الاتحاد الألماني سيجد حلًّا جيدًا».