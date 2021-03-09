شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لياقة بدنية: ممارسة الرياضة في الشتاء أفضل من الصيف لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن خالد فكري، خبير اللياقة البدنية، إن نتيجة ممارسة الرياضة في فصل الشتاء أفضل من الصيف، بسبب أن التمثيل الغذائي في الجسم أفضل عن الفصول الأخرى، مضيفًا أن أي شخص يعاني من مشاكل أو ترهلات في جسمه، من الممكن أن يعالج هذه الترهلات خلال مدة صغيرة، ولكن البعض لا يعي هذا، ويعيش فترة كبيرة، وهو غير راضٍ عن جسمه.

وتابع «فكري»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوصول إلى جسم مثالي منذ بداية ممارسة الرياضة أمر غير ممكن قبل مرور 3 شهور، موضحًا أن الرياضي استثمر في نفسه وصحته وشخصيته، أما الغني فاستثمر في أمواله، والمشهور استثمر في موهبته.

وأشار إلى أن الرياضة تزيد الثقة بالنفس، وتؤدي إلى ممارسة الحياة بصورة أفضل، من خلال عدم الشعور بالأوزان الثقيلة، مثلما كان يحدث قبل ممارسة الرياضة.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لممارسة الرياضة بأقل التكاليف، معقبًا: «كنت بمارس الرياضة في جيم بكندا بـ10 دولار، يعني أرخص من أرخص جيم في مصر، لأن الناس لديها وعي كبير بممارسة الرياضة، أما الجيم في مصر فأصبح مرتفع الثمن إلى حد ما».

وأضاف أن ممارسة تمارين البطن يوميًا من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على منطقة الكرش، خاصة مع ممارسة نوع معين من الأنظمة الغذائية الصحية.