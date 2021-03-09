شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد على رحيله عن ليفربول (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط دعوات رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حرص النجم المصري نشر صورته خلال تدريباته الأخيرة استعدادا لمباراة لايبزيج الألماني المقرر إقامتها الأربعاء الموافق 10/3/ 2021 في جولة إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفسر عدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي أن صلاح يرد بهذه الصورة على أنباء رحيله عن قلعة الأنفليد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بتواجده داخل كتيبة الريدز للموسم المقبل وعدم مغادرته للبريميرليج.

صلاح ينشر صورته من تدريبات ليفربول

موعد مباراة ليفربول ولايبزج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه ليفربول، الأربعاء الموافق 10/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضيفه لايبزج الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل أجواء معنوية متباينة بشكل تام. ويحظى الفريق الألماني بأداء متميز في الدوري المحلي، بينما يخوض نظيره الإنجليزي المواجهة مدعوما بفوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وكانت هزيمة لايبزج أمام ليفربول هي الأخيرة له، لأنه لم يخسر في الدوري الألماني منذ 23 يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، حقق الفريق الألماني تحت إمرة المدرب جوليان ناجيلسمان 6 انتصارات متتالية واجتاز منافسات ثمن وربع نهائي بطولة كأس ألمانيا.

ويطمح لايبزج إلى اقتناص لقب الكأس وأيضا لقب الدوري الألماني، حيث يتأخر بنقطتين فقط عن بايرن ميونخ المتصدر، وحال لم يكن قد تجرع الخسارة في مباراة الذهاب أمام ليفربول، لكان من الممكن القول إنه في وضع شبه مثالي خلال هذه الفترة الحالية من الموسم الحالي.

تشكيل ليفربول أمام لايبزج

أليسون وروبرتسون وفابينيو وكاباك وألكسندر-أرنولد وتياجو وفينالدوم وكيتا وصلاح وماني وفيرمينو.

تشكيل لايبزج أمام ليفربول

جالوتشي وموكيلي وأوباميكانو وكلوسترمان وآدامز وسابيتسر وكامبل وحيدرة وداني أولمو ونكونكو وبولسن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفريول ولايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تتم إذاعة لقاء ليفربول ولايبزج الألماني في دوري الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات بين سبورت ويعلق على هذه المباراة المعلق الكبير علي محمد علي

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