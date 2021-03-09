شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع امام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. صلاح يقود الإنجليز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه ليفربول، الأربعاء الموافق 10/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضيفه لايبزيج الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل أجواء معنوية متباينة بشكل تام. ويحظى الفريق الألماني بأداء متميز في الدوري المحلي، بينما يخوض نظيره الإنجليزي المواجهة مدعوما بفوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وكانت هزيمة لايبزيج أمام ليفربول هي الأخيرة له، لأنه لم يخسر في الدوري الألماني منذ 23 يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، حقق الفريق الألماني تحت إمرة المدرب جوليان ناجيلسمان 6 انتصارات متتالية واجتاز منافسات ثمن وربع نهائي بطولة كأس ألمانيا.

ويطمح لايبزيج إلى اقتناص لقب الكأس وأيضا لقب الدوري الألماني، حيث يتأخر بنقطتين فقط عن بايرن ميونخ المتصدر، وحال لم يكن قد تجرع الخسارة في مباراة الذهاب أمام ليفربول، لكان من الممكن القول إنه في وضع شبه مثالي خلال هذه الفترة الحالية من الموسم الجاري.

تشكيل ليفربول أمام لايبزيج

أليسون وروبرتسون وفابينيو وكاباك وألكسندر-أرنولد وتياجو وفينالدوم وكيتا وصلاح وماني وفيرمينو.

تشكيل لايبزيج أمام ليفربول

جالوتشي وموكيلي وأوباميكانو وكلوسترمان وآدامز وسابيتسر وكامبل وحيدرة وداني أولمو ونكونكو وبولسن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفريول ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني في دوري الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات بين سبورت ويعلق على هذه المباراة المعلق الكبير علي محمد علي

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