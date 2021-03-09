شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل باتشيكو للاعبي الزمالك بعد إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين التركيز فقط في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، وخاصة أن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في مشواره ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض الأمور التكتيكية والفنية التي سيطبقها في مران اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

كشف محمد أسامة طبيب الفريق حقيقة تعرض البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق للإصابة في مران الفريق اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وأكد أسامة أن البرتغالي تعرض للإصابة في مران أمس وليس اليوم، والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض، حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه مع الفريق.

وأضاف طبيب الفريق أن البرتغالي خضع للكشف تحت قيادته، وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة وحصل على علاج مناسب لها وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بشكل طبيعي، ولا توجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.