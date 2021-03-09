شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الأهلي والإسماعيلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة المصري، مهمة إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقرر اقمتها مساء غدٍ الأربعاء، للحكم إبراهيم نور الدين.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء بملعب الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة رقم 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر بـ 10 نقاط.

وكان نور الدين قد أدار مباراة وحيدة للأهلي هذا الموسم انتهت بفوزه على المقاصة بنتيجة 3/1 في مستهل مشواره بالمسابقة.