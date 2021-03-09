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إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الأهلي والإسماعيلي ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة المصري، مهمة إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقرر اقمتها مساء غدٍ الأربعاء، للحكم إبراهيم نور الدين.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء بملعب الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة رقم 12 من عمر مسابقة الممتاز موسم 2020-2021.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر بـ 10 نقاط.

وكان نور الدين قد أدار مباراة وحيدة للأهلي هذا الموسم انتهت بفوزه على المقاصة بنتيجة 3/1 في مستهل مشواره بالمسابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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