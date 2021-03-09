شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه ليفربول، الأربعاء الموافق 10/3/2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضيفه لايبزيج الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل أجواء معنوية متباينة بشكل تام.

ويحظى الفريق الألماني بأداء متميز في الدوري المحلي، بينما يخوض نظيره الإنجليزي المواجهة مدعومًا بفوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب. وكانت هزيمة لايبزيج أمام ليفربول هي الأخيرة له، لأنه لم يخسر في الدوري الألماني منذ 23 يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، حقق الفريق الألماني تحت إمرة المدرب جوليان ناجيلسمان 6 انتصارات متتالية واجتاز منافسات ثمن وربع نهائي بطولة كأس ألمانيا.

ويطمح لايبزيج إلى اقتناص لقب الكأس وأيضا لقب الدوري الألماني، حيث يتأخر بنقطتين فقط عن بايرن ميونيخ المتصدر، وحال لم يكن قد تجرع الخسارة في مباراة الذهاب أمام ليفربول، لكان من الممكن القول إنه في وضع شبه مثالي خلال هذه الفترة الحالية من الموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفريول ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات بين سبورت ويعلق على هذه المباراة المعلق الكبير علي محمد علي

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طوق النجاة من هزائم الدوري الإنجليزي المتتالية على أنفليد

بالنسبة لليفربول، الأمر على العكس تماما، حيث بات التشامبيونزليج هو طوق النجاة المتبقي له، منذ أن تضاءلت حظوظه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتواجد حاليا على بعد 7 نقاط من المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل- بعد واحدة من أسوأ الفترات في تاريخه. ولم يعد أنفيلد حصنا منيعا بالنسبة لرجال الألماني يورجن كلوب، بعدما خسروا في أرضهم 6 مباريات متتالية لأول مرة منذ تأسيس النادي.

وكانت آخر مرة خسر فيها لاعبو ليفربول الكثير من المباريات على أرضهم على هذا النحو، خلال إحدى نسخ الدوري قبل ما يقرب من 70 عاما وانتهى بهم الأمر حينها بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويعكس الوضع تراجع الشعور بالثقة الذي يمثله أنفيلد بالنسبة لليفربول، الذي تجرع مرارة الخسارة على أرضه في الآونة الأخيرة، من قبل فرق ضعيفة مثل بيرنلي وبرايتون وفولهام. ويعد النبأ السار بالنسبة لرجال كلوب هو أن مباراة الإياب ستقام في بودابست، عاصمة المجر، بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران بين ألمانيا وبريطانيا.

وفي مواجهة سيل الإصابات بين لاعبي خط الدفاع، ما يفسر جزءا من الانهيار الذي عانى منه الفريق، قرر كلوب أمام فولهام الاعتماد على 3 لاعبين من الفريق الرديف في هذا الخط، وترك ساديو ماني خارج التشكيلة الأساسية. ورغم أن كلوب استعان بالنجم السنغالي في الشوط الثاني، وفعل نفس الأمر مع روبرتو فيرمينو، الذي لم يتم استدعاؤه للمواجهة، كما منح راحة لتياجو ألكانتارا.

أزمة صلاح قبل لقاء لايبزيج

ويجب أن يكون الجميع في ليفربول جاهزا لأكبر مباراة للفريق خلال هذا الموسم، لأن التشامبيونز ليج باتت تمثل كل آمال المجموعة التي لم تعد تطمح للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تواجه أيضا صعوبة في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، كما أن الفريق قد تعرض للإقصاء منذ فترة من الكأسين المحليتين.

ونُسبت مشكلات الفريق إلى نجوم بأعينهم، كما حدث مع محمد صلاح، الذي اتهم بالتسبب في الخسارة أمام فولهام بهدف نظيف، بعدما نجح ماريو ليمينا لاعب الخصم في قطع الكرة من صلاح على حدود مربع العمليات للريدز، وقام بتسديدها صوب أليسون بيكر لتسكن شباك الريدز.

وطرح النجم المصري حالة من الشكوك والريبة، نظرا لشكاوى وكيله جراء استبداله عندما كان ليفربول يواجه تشيلسي. في غضون ذلك، يخوض لايبزيج مواجهة الإياب بينما يفتقد خدمات أنجلينو الذي يعاني من مشكلات عضلية.