شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: التعادل مع الاتحاد السكندري «مكسب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن التعادل الذي حققه فريقه أمام الاتحاد السكندري في الإسكندرية يعتبر مكسبًا، موضحًا أنه كان بإمكان المحلة خطف الفوز من خلال الهجمات السريعة والمرتدات.

وتابع عيد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه شاهد مباريات الاتحاد السابقة وكان يعلم نقاط قوة الفريق السكندري، وحذر لاعبيه من الأطراف خاصة السيد سالم وفوزي الحناوي وأمامهما سيسيه وعمار حمدي.

وأوضح المدير الفني للمحلة أنه نجح في غلق المساحات أمام لاعبي الاتحاد والسيطرة على مفاتيح لعب حسام حسن؛ وهو ما مكنه من تحقيق التعادل الثمين على ملعب الإسكندرية.