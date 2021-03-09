شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد رمضان بيكهام أساسيًّا غدًا أمام الإسماعيلي في المباراة التى تقام ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وقررموسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، الاعتماد على بيكهام في الجبهة اليسرى بعد أن استبعد الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول من قائمة المباراة للإصابة.

واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.