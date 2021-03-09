شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض المجازفة بمشاركة طاهر محمد طاهر أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، حقيقة إصابة طاهر محمد طاهر بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر أمس الإثنين.

وحسب المصدر، فإن طاهر تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة بالتواء في الكاحل؛ مما جعل الجهاز الفني يقرر إراحته من مران الفريق الجماعي أمس، والاكتفاء بجلسة في الجيم.

وأضاف المصدر أن موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يفكر في عدم المجازفة باللاعب أمام الدراويش غدًا، على أن يكون جاهزًا أمام فيتا كلوب الكونغولي في مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها 17 من الشهر الجاري.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.