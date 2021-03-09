شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: كارتيرون سيرحل عن التعاون.. ويقترب من الزمالك مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي الرياضي السعودي عمر إبراهيم الربدي، مفاجأة مدوية عن مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون.

وكشف الربدي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن أن مباراة التعاون مع أبها، مساء الأربعاء، ستكون الأخيرة للمدرب الفرنسي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن إدارة التعاون اتفقت مع كارتيرون، على الرحيل بالتراضي، بعد مباراة أبها.

وأعلن الربدي أن كارتيرون سيعود إلى نادي الزمالك من جديد، بعد الرحيل عن التعاون وبشكل مجاني.