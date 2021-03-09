شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد وغزل المحلة في الدوري .. وزعيم الثغر يسقط أمام الفلاحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض التعادل السلبي، كلمته على مواجهة الاتحاد السكندري وضيفه غزل المحلة، التي أقيمت مساء الثلاثاء الموافق 9 - 3 - 2021، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وفشل الاتحاد السكندري في ترجمة سيطرته على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه أغلب المحاولات الهجومية، خاصة عن طريق رزاق سيسيه، لكن المحلة كاد يخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، بانفراد ضائع من لاعبه أحمد النادري.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده، بقيادة مديره الفني حسام حسن، إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. وارتفع رصيد غزل المحلة بقيادة مديره الفني خالد عيد، إلى 19 نقطة في المركز الـ11.