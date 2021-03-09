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باتشيكو غاضب من إدارة الزمالك بسبب أنباء رحيله

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول أن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق، حزين من الأخبار المتداولة، بشأن رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

كما أبدى غضبه فى حديث لمقربين من داخل النادى، عن ترشيح أسماء بعينها لخلافته، وهو ما زال المدير الفنى للفريق.

باتشيكو قال إن هذا الأمر من شأنه التأثير بصورة سلبية على لاعبى الفريق، مؤكداً أنه مستمر فى عمله.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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