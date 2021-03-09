شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو غاضب من إدارة الزمالك بسبب أنباء رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول أن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق، حزين من الأخبار المتداولة، بشأن رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

كما أبدى غضبه فى حديث لمقربين من داخل النادى، عن ترشيح أسماء بعينها لخلافته، وهو ما زال المدير الفنى للفريق.

باتشيكو قال إن هذا الأمر من شأنه التأثير بصورة سلبية على لاعبى الفريق، مؤكداً أنه مستمر فى عمله.