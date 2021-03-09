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زيادة فحوص كورونا بأولمبياد طوكيو

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت رئيسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، سايكو هاشيموتو، لزيادة عدد فحوص التي ستجرى للرياضيين خلال الدورة الأولمبية.

وقالت هاشيموتو أمس «متغيرات الفيروس وكذلك الاحتكاكات الكثيرة بين اللاعبين في رياضات عدة، تتطلب زيادة عدد الفحوص».

وطبقا للخطط الحالية، من المفترض أن يخضع الرياضيون للفحوص كل 4 أيام، لكن هاشيموتو قالت «علينا أن نفكر بشأن إجراء عدد أكبر من الفحوص المتكررة منذ البداية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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