زيادة فحوص كورونا بأولمبياد طوكيو

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وقالت هاشيموتو أمس «متغيرات الفيروس وكذلك الاحتكاكات الكثيرة بين اللاعبين في رياضات عدة، تتطلب زيادة عدد الفحوص».
وطبقا للخطط الحالية، من المفترض أن يخضع الرياضيون للفحوص كل 4 أيام، لكن هاشيموتو قالت «علينا أن نفكر بشأن إجراء عدد أكبر من الفحوص المتكررة منذ البداية».
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