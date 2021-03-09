شكرا لقرائتكم خبر زيادة فحوص كورونا بأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت رئيسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، سايكو هاشيموتو، لزيادة عدد فحوص فيروس كورونا المستجد التي ستجرى للرياضيين خلال الدورة الأولمبية.

وقالت هاشيموتو أمس «متغيرات الفيروس وكذلك الاحتكاكات الكثيرة بين اللاعبين في رياضات عدة، تتطلب زيادة عدد الفحوص».

وطبقا للخطط الحالية، من المفترض أن يخضع الرياضيون للفحوص كل 4 أيام، لكن هاشيموتو قالت «علينا أن نفكر بشأن إجراء عدد أكبر من الفحوص المتكررة منذ البداية».